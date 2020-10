Einen schönen Sonntagnachmittag hatten die Fans des TuS Altenberge . Ihre Mannschaft gewann bei Westfalia Gemen mit 2:0 (1:0) und schob sich damit – in der momentan allerdings etwas ungeraden Tabelle – auf den zweiten Platz vor.

„Wir waren fußballerisch über weite Strecken die bessere Mannschaft. Das Geschehen hat sich vorwiegend in der Hälfte des Gegners abgespielt“, sah Gäste-Trainer André Rodine deutliche Vorteile bei seiner Elf.

Zählbares sprang bei dem Übergewicht allerdings erst in der 45. Minute heraus. Kevin Behn verlängerte einen Ball von Chris Hölker im Rückwärtsfallen zu Jakob Schlatt , der aus 16 Metern flach unten rechts einnetzte. „Das war schon ein richtig cooler Zeitpunkt, um mit 1:0 in Führung zu gehen“, freute sich Rodine.

Im zweiten Durchgang änderte sich am Spielverlauf recht wenig. Die Altenberger führten den Taktstock, hatten allerdings auch ein paar kleinere Phasen drin, in denen es hätte gefährlich werden können.

Doch so weit kam es nicht, denn mit der Einwechslung von Finn Köhler bewies Rodine ein glückliches Händchen. Nachdem der Neuzugang aus Rhynern zuvor noch in einer Eins-gegen-Eins-Situaton am Gemener Torsteher gescheitert war, machte es Köhler bei seiner zweiten Gelegenheit besser. Vorausgegangen waren ein gewonnener Zweikampf von Timo Gausling und ein gelungener Diagonalpass von Schlatt (81.).

„Wir freuen uns natürlich sehr über die drei Punkte. Das sieht alles gerade sehr schön aus für den TuS Altenberge“, so Rodine.

TuS Altenberge: Winter (80. Schulz) – Gausling, Wiechert, Kemper – Hölker, Schlatt, Hagedorn (72. Haliti), Exner, Wilpsbäumer – K. Behn (62. Brinkmann), D. Behn (62. Köhler).

Tore: 0:1 Schlatt (45.), 0:2 Köhler (81.).