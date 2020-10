Am Donnerstag erwartet die A-Liga-Reserve des TuS Altenberge Eintracht Münster. Dabei handelt es sich um die Neuansetzung des am 27. September abgebrochenen Punktspiels. Seinerzeit musste das Match in der 43. Minute beim Stand von 0:0 vorzeitig beendet werden, weil sich der Schiedsrichter am Knie verletzt hatte und kein Ersatz für ihn gefunden werden konnte. „Eintracht Münster hat einen Kader von 30 Mann. Von daher weißt Du nie, wer gegen Dich aufläuft. Der Gegner ist für mich deshalb eine echte Wundertüte“, kann TuS-Trainer Marco Töller den Rivalen nur schwer einschätzen. Bei den Altenbergern machen die beiden Offensivkräfte Simon Gerdes und Mario Töller (fünf Saisontore) derzeit eine ausgezeichnete Figur. Gleiches gilt für Innenverteidiger Dominik Wartenberg. „Der übernimmt Verantwortung, der geht voran“, lobt Töller. Wie das Spiel ausgeht, mag der Coach nicht vorherzusagen. Aus den jüngsten Trainingseindrücken leitet er aber ab: „Die Einheit am Dienstag verlief echt feurig, deshalb bin ich durchaus optimistisch.“