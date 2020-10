Das eigentlich für November geplante Hallenreitturnier des ZRFV Altenberge wird vorgezogen. Es findet ab dem morgigen Freitag statt. Allerdings nicht in den vier Wänden des Zucht-, Reit- und Fahrvereins sondern auf der weitläufigen Außenanlage.

„Davon versprechen wir uns einen coronakonformen Ablauf. Im Außenbereich haben wir einfach viel mehr Platz und vor allem frische Luft, sodass wir unsere Gäste und die helfenden Mitglieder keinem Infektionsrisiko aussetzen müssen“, begründet Vorsitzende Silke Dertwinkel-Harbich die spontane Planänderung.

Änderungen mussten auch bezüglich des Prüfungsangebotes vorgenommen werden. So fallen zum Beispiel die Dressurprüfungen komplett aus. Diese finden stets in der Reithalle statt, was in diesem Jahr aufgrund der Raumsituation nicht möglich ist.

Dafür stehen am Freitag ab 9.30 Uhr unterschiedliche Springpferdeprüfungen der Klassen A und L auf dem Programm. An den beiden Folgetagen werden Springprüfungen der Klassen E bis M entschieden.

Zum großen Bedauern des Veranstalters wird es diesmal keine Zuschauer auf dem Turniergelände geben. „Die machen in jedem Jahr das ganz besondere Flair unseres Sommerturniers aus. Volle Zuschauerränge, Turnierpommes und Kaffee und Kuchen für Jung und Alt wird es einfach nicht geben können. Das ist unglaublich schade, aber die besondere Situation lässt einfach im Moment keine andere Möglichkeit zu“, bedauert Dertwinkel-Harbich die abgespeckten Bedingungen.

Dennoch ist der Verein erleichtert, den Reitern aus dem Kreis Steinfurt überhaupt ein Turnier anbieten zu können. Denn diese brennen förmlich darauf, noch den ein oder anderen Start wahrnehmen zu dürfen.

Wie groß der Bedarf ist, zeigen die bisherigen Nennungsergebnisse. Im Onlineportal wurde die Ausschreibung am 21. September um 18 Uhr freigeschaltet, und bereits zwei Minuten später waren alle Startplätze für das M-Springen vergeben. Eine Stunde später waren dann auch die A- und L-Springen sowie das zweite M-Springen komplett ausgebucht.

Diese Meldeergebnisse bestätigen den Zucht-, Reit- und Fahrverein Altenberge in seiner Entscheidung, doch noch ein Turnier stattfinden zu lassen.

Und wenigstens eine Konstante gibt es im Vergleich zu den Vorjahren: Die Palmen, mittlerweile so etwas wie ein Wahrzeichen des Altenberger Sommerturniers, sind bereits aufgestellt worden und verleihen dem Gelände wenigstens einen Hauch von Turnieratmosphäre.