Volker Hollenberg erwies sich als fairer Verlier. Nicht nur sei die 26:30 (8:15)-Niederlage seiner Handballer im Kreisliga-Derby beim ASV Senden 2 „verdient“ gewesen. Auch mochte er die Niederlage der HSG Ascheberg/Drensteinfurt nicht allein darauf schieben, dass für die Gäste der Umgang mit dem Kunstharz – in Profilschule wie Dreingauhalle tabu – ungewohnt ist: „Im Angriff mag das ein Problem sein, zumindest aber kann man mit klebrigen Fingern vernünftig verteidigen.“

Was die Gäste im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell schlicht versäumt hätten: „Je 15 Gegentore in beiden Halbzeiten sind einfach zu viele, will man aus Senden was mitnehmen.“ Und noch etwas war entscheidend an diesem Sonntagnachmittag in der Neuen Halle: die Leistung der Schlussleute. Während die HSG-Keeper Oliver Sevenich und Pascal Stroick zusammen „vielleicht fünf Bälle pariert haben“ (Hollenberg), entschärfte Patrick Menke im Tor der ASV-Reserve um die 15 Würfe der Spielgemeinschaft.

Sein Coach Alexander Seitz freute sich „vor allem über unsere starke Leistung in der ersten Hälfte“. Senden verteidigte durchweg bissig, fand im Angriff immer wieder Lücken und zog nach ausgeglichener Anfangsphase (6:5/12.) Tor um Tor davon. Dass kurz vor dem Ende noch mal so etwas Ähnliches wie Spannung aufkam (25:22/54.), dafür hatte Seitz vollstes Verständnis: „Die Jungs haben halt zu Beginn sehr viel investiert. Und unsere Personaldecke ist nun mal ziemlich dünn.“ In den vergangenen Wochen hatte Sendens Trainer trotz fortgeschrittenen Alters und kaputter Knie sogar selbst auf dem Parkett aushelfen müssen.

ASV-Tore: Kotscha (11/6), Bontrup (6), Liebrand (6), Klose (4), Luft (2), Lockmann (1). HSG-Tore: Lohmann (7), Risthaus (7), Schemmelmann (5), Ziegelhöfer (5), Pannott (2).