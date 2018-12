Davaria Davensberg ist beim LEG-Cup des SC Nienberge bereits am Freitag in der Gruppenphase ausgeschieden. Für Spielertrainer Masen Mahmoud kam das frühe Aus alles andere als überraschend: „Für uns war das noch nicht einmal eine Generalprobe für den Davertpokal. Wir hatten gerade sechs Spieler am Start, und nur zwei von ihnen werden beim Davertpokal spielen.“ Gründe für den extrem schmalen Kader in Nienberge: Viele Davaren waren im Urlaub, andere beruflich verhindert. Nach einem 0:4 gegen Oberligist 1. FC Gievenbeck erspielte sich der A-Ligist ein 2:2 gegen Bezirksligist Greven 09, beide Davaren-Tore erzielte Ercan Erkan. Es folgte mit einem 4:0 gegen A-Ligist Eintracht Münster der erste Turniersieg – Torschützen waren Masen Mahmoud (2), Dennis Kreuzberg und Mehdi Dirani. Nach einer 1:3-Niederlage gegen A-Ligist GW Gelmer (den Treffer für Blau-Weiß erzielte Masen Mahmoud) hatten die Davensberger das Weiterkommen als Gruppenvierter aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Greven 09 verpasst.