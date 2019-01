In Nienberge startet am 19. Januar (Samstag) die Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Münster, die am 27. Januar (Sonntag) endet. 32 Mannschaften nehmen an der HKM teil, darunter Davaria Davensberg und TuS Ascheberg. Die Landesligisten VfL Senden und SV Herbern sowie A-Ligist BW Ottmarsbocholt werden in Nienberge nicht mit dabei sein.

„Wir haben noch nie gerne an Hallenturnieren teilgenommen“, sagt Taylan Berik, Sportlicher Leiter beim VfL. „Das hat Rainer (Trainer Leifken, Vorgänger von André Bertelsbeck, d. Red. ) so gesehen, und André hat jetzt genauso entschieden. Dazu haben wir aktuell eine zu lange Verletztenliste.“

„An der HKM nehmen tatsächlich ja überwiegend zweite oder dritte Mannschaften teil, von daher ist das uninteressant für uns“, sagt Herberns Coach Holger Möllers. „Und dann fällt das Turnier ja mitten in die Vorbereitungszeit. Wir haben bewusst mit dem Davertpokal ab 4. Januar nur ein Hallenturnier gebucht und fangen danach schon mit der Vorbereitung auf die Landesliga-Spiele an.“

„Das hat mehrere Gründe“, so Trainer Michael Füstmann zur Absage von BW Ottmarsbocholt. „Die Hallenkreismeisterschaft fällt mitten in die Karnevalszeit von Ottibotti, da werden wir kaum eine Mannschaft zusammenbekommen. Zum anderen sind wir bei der letzten HKM mit drei Verletzten aus der Halle rausgegangen, das Risiko wollen wir dieses Mal nicht mehr eingehen.“