Wie in alten Zeiten? Ausrichter Davaria Davensberg hat was vor

Trainer erzählen an der Stelle gerne, dass die Freiluftsaison absolute Priorität genieße.Möllers: Ach was. Würde ich selber nicht brennen: Wie soll ich dann das Feuer innerhalb des Teams entfachen? Jeder im Altkreis weiß um die enorme Bedeutung des Pokals.Feinfüße wie Oscar Franco Cabrera oder Whitson dürften besonders in ihrem Element sein.Möllers: Nur leider sind beide auf Heimaturlaub. Dennoch bieten wir eine schlagkräftige Truppe auf. Richtig heiß sind vor allem unsere Ascheberger: Vincent Sabe, Patrick Sobbe, Julius Höring und Leo Fenker.Wer sind die größten Konkurrenten?Möllers: Senden, Nordkirchen, vielleicht Davensberg und Münster 08. Leider war das Feld qualitativ schon mal stärker. Ich weiß, dass sich die Davaren bei der Zusammenstellung große Mühe gegeben haben. Aber die zumindest theoretische Möglichkeit, dass Herbern eins, zwei und drei am Sonntag in der Zwischenrunde aufeinandertreffen, finde ich alles andere als prickelnd.Ihr sehr offensiver Ex-Keeper Robert Mikulic war beim Sieg 2017 ein wesentlicher Faktor.Möllers: Stimmt. Wobei Leo Fenker und Sven Freitag ebenfalls ganz gut kicken können. Denkbar wäre auch, einen Feldspieler ins Tor zu stellen.Haben Sie Ihren Vertrag eigentlich schon verlängert?Möllers: Nein. Aber beide Seiten sind in guten Gesprächen. Vielleicht gibt’s ja schon am Wochenende was Offizielles.