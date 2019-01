Turnierausrichter Davaria Davensberg steht mit beiden Teams in der Zwischenrunde. Die Blau-Weißen wurden am zweiten Turniertag Erste in den Vorrundengruppen C und D, jeweils ohne Niederlage.

Die erste Mannschaft schaffte sogar das Kunststück, Landesligist und Turnier-Mitfavorit VfL Senden mit 5:1 vom Platz zu fegen. Der VfL kam als Gruppenzweiter dennoch weiter. Die größte Überraschung am Samstag war das Ausscheiden von Bezirksligist FC Nordkirchen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.