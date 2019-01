Wie der sportliche Leiter des SV Herbern, Frank Heidemann, am Rande des Davertpokals bekanntgab, bleibt Holger Möllers über den Sommer hinaus Coach des hiesigen Landesligisten. Auch Assistent Jens Kalpein und Athletiktrainer Martin Eickmeyer bleiben dem SVH treu. Möllers freut sich auf die vierte Saison an der Werner Straße, betont aber: „Einen solchen Aderlass wie 2018 darf es nicht noch mal geben. Irgendwann können wir so viele Abgänge nicht mehr verkraften.“ Seines Wissens habe bis dato jedoch kein Spieler die Absicht, den Verein am Saisonende zu verlassen, so Heidemann.