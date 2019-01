Mit der Partie gegen Korea ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in die Weltmeisterschaft gestartet (das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Wie realistisch ist das erklärte Ziel von Bundestrainer Christian Prokop, mit seinem Team das Halbfinale zu erreichen, lautet die Frage an Verantwortliche beim ASV Senden und der HSG Ascheberg/Drensteinfurt.

Jochen Jungblut (Abteilungsvorsitzender ASV): Ich werde gemeinsam mit unserem Ex-Coach Rainer Franetzki und Thomas Hammerschmidt selbst nach Berlin fahren, dort sehen wir uns die Spiele gegen Russland und Frankreich an. Wir waren schon bei der EM in Kroatien dabei. Da lief es für die Deutschen anfangs ja ganz gut, und dann tauchten die Probleme auf. Aber die sind jetzt wohl beseitigt. Wenn das Team in der Vorrunde außer gegen Frankreich alle ihre Spiele gewinnt, kann sie auch ins Halbfinale kommen.

Volker Hollenberg (Trainer HSG): Ich finde die Vorgabe nachvollziehbar, bei einer WM im eigenem Land, glaube aber nicht, dass das Team das schaffen kann. Es ist nicht auf dem Stand von Mannschaften wie Frankreich, Dänemark, Kroatien, Serbien oder Spanien. Richtig spannend wird sein, wie Prokop und seine Spieler zusammenarbeiten werden, nachdem das Verhältnis bei der EM in Kroatien so zerrüttet war. Ich bin ja selbst Trainer – und wenn das im deutschen Team jetzt wieder passen sollte, muss Prokop mir mal sagen, wie er das geschafft hat.

Heinz Huhnhold (Trainer HSG-Frauen): Im Endeffekt kommt es darauf an, wie sie sich gegen auf dem Papier stärkere Mannschaften wie etwa Titelverteidiger Frankreich oder gegebenenfalls Spanien schlagen. Ich glaube nicht, dass das deutsche Team ins Halbfinale kommt. Da müsste schon sehr viel zusammenpassen.

Diethard von Boenigk (Ex-Trainer ASV): Wenn ich das wüsste, würde ich wetten. Aber ich bin verhalten optimistisch. Wichtig wird sein, was in der Vorrunde passiert: Wenn es die deutsche Mannschaft schafft, mit maximal zwei Minuspunkten in die Hauptrunde zu kommen, wäre das schon positiv. Die Euphorie der Zuschauer wird den Spielern hoffentlich helfen.