VfL Senden und TuS Ascheberg schielen auf die Endrunde

Noch dauert es ein bisschen, bis die Kicker draußen wieder die Fußballschuhe schnüren. Derweil geht der Reigen der Hallenturniere weiter. Nun sind die Frauen an der Reihe – am heutigen Freitag startet ihre HKM in der Sporthalle der Georg-Leber-Kaserne in Warendorf. Am Sonntag ist der neue Hallenmeister des Fußballkreises Münster ermittelt. Verteidigt der UFC Münster seinen Titel oder gibt es einen Nachfolger?

Nicht weniger als 34 Teams treten in sechs Vorrundengruppen an – unter ihnen die beiden Mannschaften des VfL Senden und der TuS Ascheberg. Landesligist SV Herbern, der 2018 in der Zwischenrunde ausschied, ist diesmal nicht mit dabei.

„Wir sind bisher immer mit vier, fünf Verletzten nach Hause zurückgefahren“, erinnert sich SVH-Trainer Andreas Weber an die HKM-Auftritt der vergangenen Jahre. Ohnehin sei die aktuelle Personallage nicht die beste, meint er in Bezug unter anderem auf die länger ausfallenden Lara Krieger und Tanja Krzyzosiak. „In Warendorf hätten wir ohnehin mit nur sechs, sieben Spielerinnen antreten können.“

„ Wenn wir es in die Endrunde schaffen, ist es gut – wenn nicht, auch . . . Wenn wir es in die Endrunde schaffen, ist es gut – wenn nicht, auch . . . “ TuS-Trainer Manfred Trahe

Weit besser gefüllt ist der Kader von Bezirksligist VfL Senden. „Mit zehn bis zwölf Spielerinnen“, so Co-Trainer Dirk Michelt, werden die Blau-Weißen in der Vorrundengruppe E starten. Gemeinsam mit Regionalligist und Gastgeber Warendorfer SU, dessen zweiter Mannschaft und dem SC Gremmendorf 2 (beide Kreisliga A) sowie der Sendener Zweiten und dem Werner SC (beide Kreisliga B). Ob es nicht etwas unglücklich sei, dass beide VfL-Teams und dazu noch beide Warendorfer Mannschaften in einer Gruppe spielten? Das sei Trainerin Annika Scheunemann und ihm selbst egal, so Michelt. „Die Spielerinnen sollen vor allem Spaß haben.“ Ganz ohne Ehrgeiz fahren die VfL-Frauen jedoch nicht an die Ems, das Weiterkommen haben sie fest im Blick.

Auch B-Ligist TuS Ascheberg wäre am Sonntag in der Endrunde noch gerne dabei. Einfach werde das aber nicht, so Trainer Manfred Trahe. „Die ersten beiden Plätze in unserer Gruppe sind praktisch schon vergeben“, sagt er mit Blick auf Westfalenligist Wacker Mecklenbeck und Bezirksligist VfL Wolbeck. Der dritte Platz reicht aber zum Weiterkommen, um ihn balgen muss sich die Trahe-Auswahl in der Gruppe F mit A-Ligist SW Havixbeck sowie dem SC Füchtorf und BW Aasee 2, in der Kreisliga B auch sonst Konkurrenten der Ascheberger. Mit acht Spielerinnen fahren diese nach Warendorf – alle, die für die HKM-Teilnahme die Hand gehoben haben. Trotz des schmalen Aufgebots ist der Coach dennoch optimistisch: „Wir haben eine ganz gute Truppe. Wenn wir es in die Endrunde schaffen, ist es gut – wenn nicht, auch . . .“