Zu viele Deckungslöcher bei Sendenhorst II und HSG Ascheberg/Drensteinfurt

Nichts zu holen gab es für die heimischen Handball-Kreisliga-Teams am vergangen Spieltag. Während die Damen der SG Sendenhorst noch auf ihren ersten Auftritt in 2019 warten, gab es für die übrigen Mannschaften Niederlagen. Die Begegnungen im Überblick:

Kreisliga Männer HSG Ascheberg/Drensteinfurt – SW Havixbeck II 33:40 (17:17)

Matthias Lohmann fehlt den Kreisliga-Handballern der HSG Ascheberg/Drensteinfurt urlaubsbedingt bis Ende des Monats. Zwar wurde der Top-Shooter der Spielgemeinschaft im Match gegen SW Havixbeck II vorne gar nicht so sehr vermisst, da Alexander Kramm (zehn Tore) und Jan Schemmelmann (neun Treffer) ähnlich zulangten wie Lohmann an einem guten Tag. In der Deckung indes habe sein Halbrechter sehr wohl gefehlt, so HSG-Coach Volker Hollenberg. Da zudem die eigenen Torleute Oliver Sevenich und Pascal Stroick gerade in Hälfte zwei wenig an die Finger bekamen, mussten die Hausherren in eine am Ende deutliche Niederlage einwilligen.

„Klar, wir haben das Match in der Abwehr verloren“, räumte Übungsleiter Hollenberg ein. Wann immer seine Mannen ein Loch – am Kreis, auf den Außenpositionen, im Rückraum – stopften, habe Havixbeck umgehend das nächste gefunden. Allerdings sei der Aufsteiger gerade im Angriff auch bärenstark besetzt: „Fast alle Havixbecker haben früher höherklassig gespielt, Dominik Leufgen sogar in Liga drei.“

HSG-Tore: Kramm (10/2), Schemmelmann (9), Ziegelhöfer (5), Zartner (4), Risthaus (3), Kurzhals (1), Pannott (1).

SG Sendenhorst II - ASV Senden II 23:30 (9:15)

Die Sendenhorster Reserve geriet schnell mit 2:7 (10.) in Rückstand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam beim 11:15 durch Benedikt Specht zwischenzeitlich noch einmal Hoffnung auf, aber diese verflog auch wieder schnell. Zu gerne hätte die SG-Reserve dem Sieg bei der WSU II ein weiteres Erfolgserlebnis folgen lassen, so rangiert sie mit 2:24 Zählern jedoch weiter am Ende der Kreisliga-Tabelle.

SG-Tore: Heyna (7), Linnemann (3), Schmitz (2), Korten (2), Brandt (2), Grohs (2), Specht (2), Hiller (2), Borgmann (1).

Kreisliga Frauen

HSG Ascheberg/Drensteinfurt – Sparta Münster II 20:24 (8:8)

Als die 48. Minute lief, sah es so aus, als würden die Kreisliga-Handballerinnen der HSG Ascheberg/Drensteinfurt erfolgreich in die Meisterrunde starten. Julia Bultmann hatte soeben das 17:14 erzielt. Doch danach lief bei den Gastgeberinnen nichts mehr zusammen. Sie kassierten sieben Tore in Serie und lagen plötzlich mit 17:21 hinten. Am Ende waren es dann vier Treffer.

HSG-Coach Heinz Huhnhold hatte eine Erklärung für den Einbruch: „Wir wurden vorn zu hektisch.“ Zudem habe der Referee „ein bisschen die Kontrolle verloren“. Alles in allem hätten sich beide Mannschaften aber ein „gutes Spiel“ geliefert, so Huhnhold. Einen Vorwurf machte er seinen Mädels nicht: „Sie haben gekämpft.“

In Hälfte eins konnte sich kein Team absetzen. Auch im zweiten Durchgang blieb es zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe die Spielgemeinschaft nach 13:13 (43.) auf 17:14 davonzog – und dann völlig den Faden verlor.

Die HSG ist mit 4:6 Punkten nun Sechster, wobei die Zähler aus den Vorrunden-Begegnungen gegen die Konkurrenten in der Meisterrunde mitgenommen worden sind.

HSG-Tore: B. Schmidt (5), Breuer (4), Bultmann (4/1), Israel (2), Entrup (2), Pannock (1), Eickmeyer (1), Schlamann (1).