Netter Kerl, klare Grundsätze – Heidemann und Brockmeier geehrt

Ein Leben ohne das Ehrenamt, das können sich Frank Heidemann und Laura Brockmeier kaum vorstellen. Beide engagieren sich beim SV Herbern. Als Anerkennung und Wertschätzung hierfür erhielt Heidemann am Donnerstagabend den „DFB-Ehrenamtspreis“ – und Brockmeier wurde zur „Fußballheldin 2018“ ausgezeichnet.

Im Rahmen einer Festveranstaltung hatte der Kreis Münster ins Landhaus „Vier Jahreszeiten“ nach Rinkerode eingeladen. Sichtlich überrascht waren Heidemann und Brockmeier, als der Kreisehrenamtsbeauftragte, Rainer Gründges, ihre Namen verlas. Der Vorsitzende des SV Herbern, Jürgen Steffen, ließ es sich nicht nehmen, die Laudatio auf den Ehrenamtsträger zu halten: „Die Arbeit von Frank kann man gar nicht genug würdigen. Er kümmert sich um alles, hat viel Ahnung vom Fußball und ist zudem noch ein netter Kerl mit klaren Grundsätzen.“

„DFB-Ehrenamtspreis 1/12 Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Eindrücke von der Verleihung in Rinkerode Foto: ütt

Seit 1996 beim SVH

Seit 23 Jahren ist der in Werne lebende Heidemann (57) nunmehr für die Blau-Gelben tätig. 1996 startete er als Trainer der Herberner A-Jugend. Zwei Spielzeiten später schaffte er mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die A-Liga des Kreises Lüdinghausen. Als man sich beim SVH in der Saison 2001/2002 vom damaligen Trainer der Ersten, Thomas Neuhaus, trennte, übernahm Heidemann mit Ede Steffens die Verantwortung und wendete den Abstieg in die Bezirksliga ab. Als sportlicher Leiter der Senioren ist Heidemann seit zehn Jahren eine der tragenden Säulen des Vereins.

Auch Brockmeier lebt die Leidenschaft in Blau und Gelb. Seit der E-Jugend kickt die heute 29-Jährige in Herbern und hat in der Zeit etliche Aufgaben übernommen. Mit 17 startete sie ihre Trainerlaufbahn bei den C-Juniorinnen. Mit den B-Junorinnen gewann sie in der Saison 2013/2014 den Kreispokal, holte die Meisterschaft und war auch in der Aufstiegsrunde erfolgreich, wie Laudator Malte Gärtner ausführte. Auch als Betreuerin beim SVH-Ferienlager eroberte sie bis vor zwei Jahren die Kinderherzen im Sturm. „Viele junge Menschen begeisterte Laura mit ihrer herzlichen, offenen Art. Einige ehemalige Kinder sind, wahrscheinlich auch wegen Laura, heute ebenfalls als Betreuer dabei“, so Gärtner.

Überraschung geglückt

Die Geehrten waren sichtlich gerührt von den vielen warmen Worten. „Damit hab’ ich nicht gerechnet. Alle haben dicht gehalten“, beteuerte Brockmeier. Auch Frank Heidemann war einigermaßen sprachlos: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Auch ich habe im Vorfeld nichts davon mitbekommen, dass ich den Preis erhalten soll.“