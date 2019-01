Als Vincent Sabe im Sommer 2018 vom TuS Ascheberg zum SV Herbern wechselte, hatte das auch sportliche Gründe, klar. Aber fast noch wichtiger, so schien es, war die Aussicht, gemeinsam mit Bruder Eric (kam vor einem halben Jahr vom 1. FC Gievenbeck) auf dem Platz zu stehen. Daraus wurde dann erstmal nichts, da sich der Jüngere, Eric, noch vor dem Trainingsstart einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hatte. Bitter für den 24-Jährigen, aber nun. Passiert im Fußball. Außerdem half bei der Genesung sicher der Gedanke, dass die Familienzusammenführung nicht aufgehoben, sondern nur um sieben, acht Monate aufgeschoben wurde. Tatsächlich hat Eric just die ersten Einheiten beim hiesigen Landesligisten absolviert. Und dann das: Beim Testspiel vor gut einer Woche in Emsdetten verletzte sich Vincent schwer. Man ahnt es fast: Kreuzbandriss im Knie. OP im Februar in Sendenhorst, ein halbes Jahr Pause. Mindestens.

Eric Sabe Foto: flo

Schock im ersten Testspiel

Außer dem vorderen Kreuzband sei auch ein Außenband kaputt, berichtet der 28-Jährige. Beim Versuch, einen Ball zu erwischen, sei das Knie komplett weggeknickt. Schmerzt schon bei der Schilderung und tat auf dem Spielfeld „höllisch weh“, so der Defensiv-Allrounder der Blau-Gelben, der nicht eben als Jammerlappen bekannt ist. Auch sein Coach, Holger Möllers, war geschockt: „Ausgerechnet Vincent, der sich binnen kurzer Zeit seinen Platz im Team erkämpft hat. Was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man aus der A-Liga kommt.“

Erics erster Gedanke, als er vom Malheur des Bruders hörte, war: „Das darf nicht wahr sein.“ Immerhin hat Vincent seinen Humor nicht verloren. Um Krücken müsse er sich nicht kümmern, „die kriege ich von meinem Bruder“. Nur für dessen Gelenkmanschette habe er keine Verwendung, „bei mir ist es das linke Knie“.

Immer Teil der Mannschaft

Weil Herberns Rechtsverteidiger auf dem Rasen ein ausgesprochener Kämpfer ist, darf man annehmen, dass er auch diesen Rückschlag wegsteckt. „Die ersten Wochen sind furchtbar“, weiß Eric aus eigener, leidvoller Erfahrung. Aber danach habe ihn nicht zuletzt der Verein aufgefangen. Bei den Spielen habe er ebenso vorbeigeschaut wie bei wichtigen Besprechungen. „Und immer hat man mir das Gefühl gegeben, trotz der schweren Verletzung Teil der Mannschaft zu sein.“

Vincent erinnert derweil an Cousin Laurin Sabe, wie er ehemaliger Ascheberger: „Der hatte damals sogar zwei Kreuzbandrisse. Für eine Familie sollte das allmählich reichen.“