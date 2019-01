Granaten ohne Ende – Nachfolger von Drux, Wiede und Co. stehen schon parat

Auch wenn bei Redaktionsschluss der Lokalausgabe noch nicht feststand, ob die deutschen Handballer das große Finale bei der WM oder „nur“ das Spiel um Platz drei erreicht haben ( Bericht im Hauptsport ): Für den – rundweg positiven – Gesamteindruck ist das eh unerheblich. Und kaum einer könnte das vorläufige Fazit kompetenter ziehen als Matthias Trautvetter. Drux, Wiede, Kohlbacher, Lemke sowie all die anderen, die in diesen Tagen ein Millionenpublikum begeistern: Der Sendener kennt sie alle persönlich.

Pendant zu Oliver Roggisch

Trautvetters verantwortet seit vielen Jahren den Bereich Lehre/Ausbildung an der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Da etliche Top-Athleten, auch Handballer, der Sportförderkompanie angehören, läuft der 51-Jährige ihnen tagtäglich über den Weg. Trautvetter hat aber noch einen Zweitjob. An 80 Tagen kümmert er sich als Teamkoordinator um die Belange der U 20/U 21-Nationalmannschaft. Lehrgänge vorbereiten, Reisen organisieren, solche Sachen („wie Oli Roggisch – nur dass ich nicht so oft im Fernsehen bin“).

Matthias Trautvetter Foto: DHB

ASV und HSG profitieren – unter Umständen

Wenn er in sportlichen Dingen seine Meinung äußern soll, dann tue er selbstredend auch das. „Wozu“, lacht Trautvetter, „habe ich 32 Jahre Handball gespielt?“ Bis zur Oberliga war der Mann aktiv, ehe er sich dem örtlichen ASV und später der HSG Ascheberg/Drensteinfurt anschloss. Ob die hiesigen Vereine vom momentanen Hype profitieren? „Gute Frage. Klar sind die TV-Quoten gigantisch. Aber diese Aufmerksamkeit in den Alltag rüberzuretten, wird schwer.“ Nach dem WM-Gewinn 2007 etwa hätten die Jugendlichen den Klubs nicht eben die Bude eingerannt.

Allerdings: Zwei Dinge habe der DHB nach dem „Wintermärchen“ richtig gemacht. Erstens: Leistungsträger wie Markus Baur oder „Blacky“ Schwarzer – mit beiden arbeitete Trautvetter eng zusammen – in die Förderung nachfolgender Generation einzubinden. Und zweitens: Die Verbandsstrukturen so zu ändern, dass auch an der Basis was ankomme. Den Erfolg hat der Sportwissenschaftler – anders als mancher sogenannte Experte – kommen sehen: „Norwegen mit Sander Sa­gosen, Dänemark mit Mikkel Hansen oder auch die Franzosen haben ein, zwei Weltstars in ihren Reihen. Aber kein Team ist in der Breite so stark besetzt wie das deutsche.“

Rückraum und Fans top

Als ehemaliger Rückraumspieler freue er sich besonders darüber, dass – neben der überragenden Abwehr um Patrick Wienzek – bei der WM gerade die Spieler auf den Halbpositionen glänzen. Und da komme in Zukunft noch mehr: „Ein Sebastian Heymann stand ja nicht umsonst im erweiterten WM-Kader. Fast in jedem Jahrgang gibt es zwei, drei Granaten.“ Zuletzt gewann das U 20-Auswahlteam bei der EM in Slowenien Bronze.

Neben den handballerischen Fähigkeiten und dem ausgeprägten Teamgeist habe auch das Publikum zum aktuellen Höhenflug beigetragen: „Ich war auf Einladung des DHB beim Vorrundenspiel gegen Frankreich in Berlin. Die Stimmung in der Halle: der helle Wahnsinn.“