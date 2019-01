Muss Volker Hollenberg also nur noch Matthias Lohmann schonend beibringen, dass der künftig gar nicht mehr gebraucht wird auf dem Parkett. Der an sich treffsicherste Shooter der HSG Ascheberg/Drensteinfurt, derzeit noch privat in Down Under unterwegs, wurde im Derby bei der SG Sendenhorst 2 kein bisschen vermisst – weil andere im Rückraum in die Bresche sprangen. Mit 36:23 (18:11) gewann die Spielgemeinschaft das über weite Strecken einseitige Nachbarschaftsduell beim Tabellenletzten und hat somit wieder Anschluss ans untere Mittelfeld gefunden.

Was den Trainer besonders freute: „Dass unsere beiden Torhüter endlich mal wieder ein Faktor waren.“ Oliver Sevenich vor dem Wechsel und Pascal Stroick danach hielten tadellos, gaben somit der Deckung die nötige Sicherheit, die ihrerseits etliche Ballgewinne zu erfolgreichen Schnellangriffen nutzten.

Zudem zahlte sich aus, Alexander Kramm an den Kreis zu stellen. Der wuchtige Routinier traf selbst in Bedrängnis, wie er wollte (Hollenberg: „im Stile eines Jannik Kohlbacher“). Youngster Finn Risthaus in der Mitte sowie Mark Ziegelhöfer auf der linken Halbposition erledigten den Rest für den hiesigen Kreisligisten.

HSG-Tore: Kramm (10/4), Risthaus (8), Ziegelhöfer (8), Schennelmann (3), H. Kurzhals (2/1), Pannott (2), Zartner (2), Strangmann (1).