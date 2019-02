Die New England Patriots sind so was wie das Bayern München des American Football. Sie haben das dickste Festgeldkonto. Und sie gewinnen. Immer. Lisa Tegt­meier mag die Bayern nicht sonderlich. Pardon, die Patriots. „Der Abwechslung halber“, findet die junge Davensbergerin, könne doch mal ein anderes Team die Vince-Lombardi-Trophy, den bedeutendsten Pokal in der Sportart Nummer eins in den Staaten, gewinnen.

Nicht schon wieder Tom Brady

Okay, 2018 hat das Team von Megastar Tom Brady tatsächlich mal ein Finale verloren, gegen die Philadelphia Eagles. Aber die Endspielchronik spricht Bände. Fünf Mal haben die Neuengländer seit 2001 triumphiert. Ein Erfolg noch, dann würden die Patriots zu Rekordsieger Pittsburgh aufschließen – und Bradys Meisterschaftsringe ließen sich nicht mehr an den Fingern einer Hand abzählen.

Der Leistung des vielleicht besten Quarterbacks aller Zeiten zollt Tegt­meier „Respekt“. Auch kann sich die Fachfrau, die als Running Back bei NRW-Ligist Münster Mammuts fungiert, an jedem gelungenen Spielzug der Offensivkollegen Julian Edelman, Rob Gronkowski und Co. erfreuen. Zumal ihr Herzensteam, die Bengals, jene sympathische Loser-Truppe aus Cincinatti, wie immer frühzeitig die Segel gestrichen hat.

Zwei wuchtige Angriffsreihen

Den Finalgegner in der Nacht auf Montag (Kickoff: 0.30 Uhr unserer Zeit), die Los Angeles Rams, dürfe man freilich „nicht unterschätzen“, so die 16-Jährige. Todd Gurley (wie Tegtmeier Running Back), Wide Receiver Brandin Cooks (ein ehemaliger Patriot), Taktgeber Jared Goff (17 Jahre jünger als Brady): „Auch der Angriff der Rams ist vom Feinsten.“ Bei zwei so wuchtigen Offensivreihen wird „womöglich die bessere Abwehr am Ende den Ausschlag geben“.

Rudelgucken im Cineplex

Tegtmeier wird die 53. Finalaustragung – wie immer – in Münsters Cineplex verfolgen. Gemeinsam mit den Mammuts und dem zweiten Team aus der Domstadt, den Blackhawks. Dass sie am Montag nur die Hälfte des Unterrichts mitbekommt (die Davensbergerin besucht die Gesamtschule in Nordkirchen): Und wenn schon, Super Bowl ist halt nur einmal im Jahr.

Dass Football auch hierzulande immer mehr Fans hat, merkt man nicht nur an den stetig steigenden TV-Quoten, sondern auch daran, wie sehr das münsterische Stadtderby die Menschen elektrisiert. Zu den vergangenen Oberligaduellen kamen um die 2000 Zuschauer. Das örtliche Frauenteam unterstützen nicht ganz so viele – noch, spätestens 2020 peilen die Mammuts den Sprung in die 2. Bundesliga an. Und als wäre sie mit Schule und American Football nicht ausgelastet: „Zum Spaß“ spielt Tegtmeier auch noch bei den Fußball-Damen des SC BW Ottmarsbocholt.