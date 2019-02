Das Hinspielergebnis – 16:28 aus Sicht der HSG Ascheberg/Drensteinfurt – verheißt wenig Gutes für das Wiedersehen mit dem TSV Ladbergen 2 am Samstag, 18 Uhr, in der Dreingauhalle. Volker Hollenberg sieht das etwas anders. Zum einen verweist der Coach der Kreisliga-Handballer darauf, dass Ladbergen daheim eine Macht sei, auswärts aber bisweilen lustlos agiere und selten mit voller Kapelle anreise. Auch wird beim TSV geharzt – und in Drensteinfurt sowie in der Profilschule eben nicht. Zudem hat die HSG ihrerseits acht von zehn Punkten mit den eigenen Fans im Rücken geholt hat. Für die Hausherren spricht laut Hollenberg zudem, dass sie am Wochenende in Bestbesetzung antreten werden. Auch Rückraum-Shooter Matthias Lohmann ist rechtzeitig aus Down Under zurück.