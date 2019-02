So richtig viel Bock auf Handball schien die Reserve des TSV Ladbergen – wie von Volker Hollenberg prophezeit – nicht zu haben. Oder falls doch, „dann haben sie es sich in den Anfangsminuten nicht anmerken lassen“, so der Coach der HSG Ascheberg/Drensteinfurt . 6:0 (8.) stand es zu dem Zeitpunkt aus Sicht der Spielgemeinschaft – und das Match war im Grunde gelaufen. 30:21 (18:9) hieß es am Ende für den hiesigen Kreisligisten, die dadurch in der Tabelle einen Platz gutgemacht haben.

Ein Mal nur, beim 8:4 (12.) musste Hollenberg eingreifen. Vorne agierten seine Mannen zwar weiter wie aus einem Guss, „aber es bestand überhaupt keine Notwendigkeit, die Dinge hinten schleifen zu lassen.“ Der Anpfiff zeigte umgehend Wirkung, die HSG-Deckung ließ, im Verbund mit den solide haltenden Keepern (Oliver Sevenich vor der Pause, Pascal Stroick danach), in den darauffolgenden 20 Minuten ganze fünf Treffer zu. Im Angriff glänzten vor allem Jan Schemmelmann (halbrechts), Yannick Pannott (vertrat in der Zentrale Finn Risthaus) und Linksaußen Julius Kurzhals.

HSG-Tore: Schemmelmann (6), Kramm (5/1), Kurzhals (5), Pannott (5), Ziegelhöfer (5), Lohmann (4).