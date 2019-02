Für Fußball-A-Ligist SV Herbern 2 war es ein Sonntag zum Vergessen. Ärgerlich genug, dass die U 23 der Blau-Gelben das Wiederholungsspiel bei Schlusslicht Warendorfer SU 2 mit 1:2 (0:1) verlor. Was aber noch schwerer wiegt: Mit Christof Zilligen und Kilian Höring mussten gleich zwei Mann kurz vor der Pause raus. „Bei beiden sieht es nicht gut aus“, so Herberns restlos bedienter Coach Christian Adamek nach der Partie. Bei Zilligen dürften die Bänder im Sprunggelenk betroffen sein, Höring zog sich eine Fußverletzung zu.

Und auch sonst war es aus Besuchersicht eine ziemlich trübe erste Hälfte, in der Christoph Kuhlmeier nach einem SVH-Ballverlust im Mittelfeld aus kurzer Distanz traf (18.). „Nach dem Wechsel haben es die Jungs etwas besser gemacht“, so Herberns Coach. Eine sehenswerte Ballstafette über vier, fünf Stationen schloss Oliver Eckey zum 1:1 ab. Der Torschütze und Simon Mors, Leihgabe aus der Ersten, vergaben weitere Möglichkeiten. Wenige Minuten vor dem Ende erzielte Lukas Wedig per Kopf das 2:1.

SVH 2: S. Adamek – Bergmann, Temmann, J. Höring, Zilligen (43. N. Bußkamp) – Kortendick, Klüsener, K. Höring (40. Ritz), Schett – Mors, Eckey. Tore: 1:0 Kuhlmeier (18.), 1:1 Eckey (54.), 2:1 Wedig (87.). Bester Spieler: Bergmann.