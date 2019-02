Die Kreisliga-Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt haben ihr Auswärtsspiel beim TV Kattenvenne mit 24:26 (8:12) verloren. Dabei hatte es gut für die Gäste begonnen, nach zehn Minuten lag die Spielgemeinschaft mit 5:2 vorn. „Danach hat Kattenvenne die Deckung umgestellt und einen Mann vorgezogen. Damit sind wir leider gar nicht zurechtgekommen“, so HSG-Voach Volker Hollenberg. Dass in Kattenvenne mit dem für die Gäste ungewohnten Harz gespielt wird, habe seine Angreifer zusätzlich aus dem Konzept gebracht.Wieder und wieder warfen die Besucher die Bälle weg. Kattenvenne nutzte die technischen Fehler in der HSG-Offensive, tauchte seinerseits mit schnellen Beinen immer wieder frei vor Keeper Oliver Sevenich auf und zog Mitte des zweiten Durchgangs uneinholbar davon (22:15/45.). -flo- Lohmann (8), Risthaus (6), Zartner (4), Ziegelhöfer (4), H. Kurzhals (1), J. Kurzhals (1).