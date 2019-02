Die zweite Niederlage nach der Winterpause mussten die A-Liga-Fußballer des SV Herbern 2 hinnehmen. Eine Woche nach dem 1:2 im Nachholspiel bei der Warendorfer Reserve verlor die U 23 der Blau-Gelben das Heimspiel gegen die DJK Wacker Mecklenbeck mit 0:2 (0:0).

Trainer Christian Adamek hatte eine bewusst defensiv eingestellte Formation auf den Platz geschickt. Carlo Bentrup und Nils Bußkamp, sonst in der Offensive zu finden, starteten diesmal als Innenverteidiger beziehungsweise im Mittelfeld. „Wir wollten gegen einen offensivstarken Gegner hinten gut stehen“, so Adamek. „Das hat in der ersten Halbzeit gut geklappt, aber dann haben wir vor dem 0:1 einen Moment nicht aufgepasst.“

Nur einmal gerieten die Gastgeber, die mit Personalproblemen angetreten waren und deren erste Elf die ganzen 90 Minuten durchspielen musste, in den ersten 45 Minuten in richtige Gefahr. Nach einem Missverständnis zwischen Bentrup und seinem Nebenmann Danny Lübke kam ein DJK-Spieler acht Meter vor dem Tor an den Ball, konnte seine Chance aber nicht nutzen. Auf der Gegenseite zog Herberns Florian Mender aus 25 Metern ab, doch Mecklenbecks Keeper Nils Berding parierte (24.).

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war das Konzept der Gastgeber Makulatur. Nach der langen Flanke eines nicht angegriffenen DJK-Spielers von rechts stieg Kai Fließ am höchsten und köpfte das Leder zum 0:1 ins Tor. Martin Große Scharmann hätte in der 73. Minute nachlegen können, sein Kopfball aus kurzer Distanz ging aber über das Gehäuse. Dann beorderte Adamek Bentrup als zweite Sturmspitze neben Oliver Eckey nach vorne, doch just als sich die Herberner von dem Zugriff der DJK befreit hatten, machte Jan Hoffmann mit dem zweiten Gästetreffer alles klar.

SVH: S. Adamek – Bergmann, Lübke, Bentrup, Ritz – Mender, Kortendick, N. Bußkamp, Aschoff, Gottschlich – Eckey. Tore: 0:1 Fließ (50.), 0:2 Hoffmann (86.). Beste Spieler: Mender, Gottschlich.