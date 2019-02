SV Herbern trennt sich von Andreas Weber

Die Verantwortlichen der Landesliga-Fußballerinnen des SV Herbern haben sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Andreas Weber getrennt. Einen neuen Coach präsentierten Malte Gärtner , Abteilungsleier Seniorenfußball, und die sportliche Leiterin Ute Krzyzosiak bereits auch schon: Es ist Heiner Döbbe, der mit seiner Trainerlizenz im Frauenbereich schon Teams bis zur Regionalliga trainiert hat.

„Interne Unstimmigkeiten und Unruhe im Umfeld haben zu dieser Trennung geführt“, erläutert Gärtner die Gründe. „Wir sind in einer gemeinsamen Analyse zu der Überzeugung gekommen, dass wir jetzt eine Veränderung benötigen, um den eingeschlagenen Weg in dieser Saison und eventuell auch darüber hinaus erfolgreich fortsetzen zu können“, führte Gärtner weiter aus.

Bis zum Saisonende wird Heiner Döbbe, der vorerst weiterhin vom bisherigen Co-Trainer Björn Christ unterstützt wird, die Mannschaft nun betreuen, die er in dieser Woche beim Training erstmals kennenlernte.

„Das Ziel ist nun, erstmal die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und mir ein Bild zu machen“, erklärt der neue Coach. Die SVH-Frauen seien ihm nicht völlig unbekannt, ein paar Mal habe er sie in dieser Saison schon gesehen. „Bei 45 Gegentoren ist natürlich klar, dass wir vor allem defensiv arbeiten müssen. Offensiv hat die Mannschaft einige gute Spielerinnen“, macht der ehemalige Stürmer sich in diesem Bereich weniger Sorgen.

Bei der Anfrage musste Döbbe, der sich in den vergangenen drei Jahren aus dem Vereinsgeschäft rausgehalten hat, nicht lange zögern. „Mir ist wichtig, dass der Verein ein gutes Umfeld hat. Und der Unterbau hat hier auch eine sehr gute Struktur und ist gewachsen“, sagt er. Wichtig sei nun, die Mannschaft in ein ruhigeres Fahrwasser zu bringen. „Das oberste Ziel ist natürlich, die Klasse zu halten. Aktuell sind es sieben Punkte Vorsprung, aber das ist auch nicht die Welt“, warnt Döbbe.

Döbbe selbst ist ein alter Hase im Trainergeschäft. 1977 startete er mit der Frauenmannschaft von Fortuna Walstedde in der Kreisliga und führte diese in seinen 22 Jahren im Verein bis zur Westfalenliga. Danach gab es weitere Stationen bei Regionalligist Fortuna Münster, GW Amelsbüren und TuS Lipperode. Dazu trainiert Döbbe seit rund 25 Jahren die Mädchenauswahlmannschaften im Kreis Beckum. „Das möchte ich auch weiterhin tun, das liegt mir einfach am Herzen“, betont er.