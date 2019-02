Den zweiten Auswärtssieg in der laufenden Saison feierten die Kreisliga-Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt . Das Team von Volker Hollenberg gewann bei der DJK Everswinkel 2 mit 30:27 (13:10). Drei Dinge seien ausschlaggebend für den Erfolg gewesen, so der Coach der Spielgemeinschaft: „Zum einen hat uns in die Karten gespielt, dass Everswinkel – warum auch immer – ohne Harz gespielt hat. Dann hat Daniel Jost in den ersten 30 Minuten richtig gut gehalten. Und drittens hat unser ,altes Schlachtross‘ Alexander Kramm aus allen Lagen und den unmöglichsten Winkeln getroffen sowie mehrere Pässe der Everswinkeler abgefangen. So was kann halt nur er.“

Unruhe kam nur kurz Mitte der zweiten Hälfte auf, da Matthias Lohmann sowie Thorsten Zartner mit je zwei Zeitstrafen belastet waren und der Trainer die Abwehr entsprechend umstellen musste. Da nach Lage der Dinge am Ende der Spielzeit doch nur zwei Mannschaften absteigen, ist die HSG bereits aus dem Gröbsten raus.

HSG-Tore: Kramm (9), Lohmann (5), Schemmelmann (5), Pieper (3), Ziegelhöfer (3), Risthaus (2), H. Kurzhals (1), J. Kurzhals (1), Zartner (1).