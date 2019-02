Ab sofort geht der Blick des vormaligen A-Liga-Titelanwärters SV Herbern 2 laut Co-Trainer Tobias Temmann nach unten: „Durch unsere Niederlage in Warendorf hat sich die Situation noch mal verschärft.“ Um in der Nachholpartie bei GS Hohenholte am heutigen Mittwoch, 19.45 Uhr, nicht weiter an Boden zu verlieren, würden sich die Blau-Gelben unter Umständen sogar von ihrer Philosophie, Fußball zu spielen, verabschieden: „Die Hohenholter sind sehr robust und gefährlich bei hohen Bällen. Da müssen wir womöglich tiefer stehen als üblich.“

Personell sieht es bei der Landesliga-Reserve weiter ziemlich mau aus. Von oben wird wegen der Fünf-Tage-Sperrfrist wenig bis nichts kommen. Temmann hofft daher, „dass die Dritte uns mit ein paar Leuten aushilft“. Diese Problematik werde die U 23 in den kommenden Wochen weiter begleiten.