Thomas Witthoff, das nur vorweg, hat nichts gegen das närrische Treiben. Auch seien die jungen Kicker, die am Samstag und Sonntag an der Nordkirchener Straße dem Ball nachjagen, durchaus keine Faschingsmuffel, so der Fußball-Jugendobmann des TuS: „Viele waren am vergangenen Sonntag in Ottibotti und werden sicher auch an den Rosenmontagsumzügen teilnehmen.“ Und trotz des Mottos der Traditionsveranstaltung, „Kicken statt Karneval “, dürfe sich der Nachwuchs gern schminken oder verkleiden. Es gehe schlicht darum, den Mädchen und Jungs die Möglichkeit zu bieten, zwei Tage lang ihrem liebsten Hobby nachzugehen.

U 10-Feld besonders groß

Die hiesigen Vereine nutzen das Angebot rege. In der Altersklasse U 10 sei die Nachfrage sogar so groß gewesen, dass Witthoff „dem einen oder anderen Verein absagen“ musste. Nur das U 13-Juniorinnen-Feld sei mit drei Teilnehmern ausbaufähig. Und die D 2-Veranstaltung habe er mangels Nachfrage canceln müssen. Bleiben – wie im Vorjahr – sieben Wettbewerbe mit insgesamt 33 Teams.

Nach 18 Jahren hat sich auch jenseits der Altkreisgrenzen rumgesprochen, wie attraktiv das Turnier in Ascheberg ist. So nehmen neben den üblichen Verdächtigen – Ausrichter TuS, der SV Herbern, Union Lüdinghausen, der VfL Senden sowie, im Mädchenbereich, die JSG Ottmarsbocholt/Senden – auch Mannschaften des SC Greven 09 oder der DJK GW Nottuln teil, um nur zwei auswärtige Vereine zu nennen.

Fototermin für Oma und Opa

Bewährt hat sich laut Witthoff, dass je TuS-Team bis zu acht Elternteile Kuchen in großer Zahl spenden, den Waffelteig anrühren oder in anderer Funktion helfen. Eine Neuerung gibt es indes bei der 19. Auflage in der Profilschule: Die Teams können sich vor einer Stadion-Fototapete ablichten lassen, anschließend werden die Bilder gerahmt. „Ein tolles Geschenk für Oma und Opa“, findet der Orga-Chef.

Gekickt wird an beiden Tagen zwischen 10 und 19 Uhr, die Zeiten gibt’s unter www.meinturnierplan.de/mt?tus-ascheberg.