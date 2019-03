Manchmal sprechen Trainer vom berühmten Bock, den es umzustoßen gilt. Doch ab und an ist das auch angebracht. So wie im Falle der Kreisliga-Handballerinnen der HSG Ascheberg/Drensteinfurt . Fünf Spiele, fünf Niederlagen: Zuletzt lief es, gelinde gesagt, unrund für die Mannschaft von Coach Heinz Huhnhold. Bis zum Heimspiel gegen SW Havixbeck: Die HSG siegte 19:18 (9:7).

„Wir haben sehr gut umgesetzt, was wir vorhatten“, so Huhnhold. Damit meinte der Coach schnellen Handball mit variablen Angriffsaktionen. Auch als die Mannschaft in einem hart umkämpfen ersten Durchgang insgesamt drei Siebenmeter verworfen hatte, blieb sie cool.

Beim Stand von 6:7 (24.) vergab Britta Schmidt Siebenmeter Nummer drei, sie selbst sowie Luisa Eickmeyer drehten aber in der Folge die Partie um zum 9:7-Halbzeitstand.

Auch als im zweiten Durchgang aus einem 15:11 (43.) im Handumdrehen ein 15:15 (47.) wurde, berappelten sich die HSG-Damen. Angetrieben von Keeperin Hanna Lohmann fuhr die Huhnhold-Sieben den Heimsieg nach Hause.

HSG-Tore: Große-Westermann (2/1), Schmidt (1), Entrup (1), Bultmann (7), Pannock (1), Schmidt (4), Eickmeyer (3).