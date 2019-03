Mit Sicherheit ans Ziel – SV Herbern muss hinten stabiler werden

Als Heiner Döbbe noch selbst gekickt hat, war der Mann Stürmer mit Leib und Seele. Insofern mag es im ersten Moment überraschen, dass er als Coach streng nach dem Safety-first-Prinzip verfährt. Ein Widerspruch sei das indes nicht, führt der neue Cheftrainer des Frauen-Landesligisten SV Herbern aus: „Wenn die Angreiferinnen wissen, dass sie sich auf eine stabile Deckung in ihrem Rücken verlassen können, fällt ihnen das Toreschießen umso leichter. Die nötige Qualität in der Offensive haben die Mädchen in jedem Fall.“

Zu viele Gegentreffer

Man könne ja auch schlecht über die bisher 45 Gegentreffer hinwegsehen. Nur der Vorletzte Arminia Ibbenbüren 2, der am Sonntagvormittag, 11 Uhr, den SVH empfängt, ist hinten noch offener (48). Also haben sie in den knapp drei Wochen, in denen Döbbe in Amt und Würden ist, vor allem das Verteidigen geübt. Richtiges Verschieben, Räume schließen, Zweikampfführung, solche Sachen. Das habe in der Vorbereitung mal besser geklappt und mal schlechter. Mit der Defensivleistung beim 2:2 in Bork – Döbbe stand zum ersten Mal am Seitenrand – war der Coach überhaupt nicht einverstanden. Im Heimspiel gegen Westfalenligist Wacker Mecklenbeck (1:4) habe es seine Hintermannschaft dagegen phasenweise „sehr ordentlich gemacht“. Insofern sei er durchaus guten Mutes vor der Pflichtspielpremiere in Ibbenbüren.

Björn Christ wichtigster Ansprechpartner

Alle Spielerinnen zögen vorbildlich mit. Was ja nicht selbstverständlich sei, wenn aus heiterem Himmel der Trainer ausgetauscht wird (Döbbe für Andreas Weber). Dass er sich auf Anhieb willkommen gefühlt habe, sei vor allem Björn Christ zu verdanken. Der Ur-Herberner, der Döbbe an der Werner Straße assistiert, „ist seit der ersten Übungseinheit mein wichtigster Ansprechpartner. Ein Supertyp, der unfassbar viel Ahnung von Fußball hat. Auch in taktischen Dingen liegen wir auf einer Wellenlänge.“

Ob der Aufsteiger an die gute Hinserie anknüpfen kann, wird laut Döbbe auch davon abhängen, wie schnell Laura Brockmeier wieder belastbar ist: „Laura ist eine absolute Führungsspielerin. Sie hat nicht nur das absolute Vertrauen der Trainer, sondern genießt auch innerhalb des Teams höchstes Ansehen.“ Allerdings hatte Herberns Kapitänin zuletzt eine Nasen-OP außer Gefecht gesetzt. Ob sie am Sonntagvormittag zum Einsatz kommt? „Das entscheidet Laura ganz allein. Natürlich hoffen wir, dass es zumindest für einen Kurzeinsatz reicht.“