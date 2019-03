Weniger ein Fußball- als ein Glücksspiel war die Landesliga-Partie am Sonntagnachmittag zwischen dem TuS Altenberge und dem SV Herbern. „Das hatte mit Sport nichts mehr zu tun“, meinte SVH-Trainer Holger Möllers nach den vom böigen Wind mitbeeinflussten 90 Minuten. Da war es zumindest gerecht, dass keine der beiden Mannschaften als Verlierer vom Platz musste. Mit 2:2 (0:1 aus Gästesicht) trennte sich der SVH vom TuS.

Malte Greshake hatte die Hausherren in der ersten Halbzeit nach einem langem Ball in die Spitze mit einem Lupfer über SVH-Keeper Leo Fenker hinweg in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel wendeten die Herberner die Partie innerhalb von nur zwei Minuten. Zunächst traf Michael Schulte nach einer Kombination mit Marcel Scholtysik. Kurz darauf wurde Whitson an der Strafraumlinie gefoult. Der Brasilianer legte sich selbst den Ball zurecht und traf – die Gäste führten mit 2:1.

Allzu lange darüber freuen konnten sie sich jedoch nicht. Nach einem Ball durch die Schnittstelle der Herberner Abwehr war erneut Greshake zur Stelle und traf zum Ausgleich.

SVH: Fenker – Dubicki, Richter, Idczak – Krampe (78. J. Höring), Schulte, Franco Cabrera (46. Abdo), Schütte – Dellwig-Jerez (46. Cangül), Whitson, Scholtysik. Tore: 1:0 Greshake (25.), 1:1 Schulte (62.), 1:2 Whitson (64.), 2:2 Greshake (77.). Beste Spieler: Fenker, Dubicki.