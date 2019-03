Noch stehen die A-Liga-Fußballer des TuS Ascheberg auf einem direkten Abstiegsplatz. Wobei schon ein Remis im Nachholspiel gegen GW Albersloh am heutigen Dienstag, 19 Uhr, reichen würde, um den Relegationsrang zu erklimmen. Doch TuS-Co-Trainer Markus Mersmann will mehr. Viel mehr: „Wir brauchen aus den Heimspielen gegen Albersloh und am Sonntag gegen Hiltrup 2 sechs Punkte. Ohne Wenn und Aber: Wir wollen in sieben Tagen in der Tabelle vor beiden Gegnern liegen.“

Dazu müsse der TuS vor allem hinten stabiler werden, fordert Mersmann. Die insgesamt zwölf Gegentore zuletzt in Rinkerode und Bösensell seien einfach des Guten zu viel gewesen. Auch im Hinspiel bei den Grün-Weißen (3:5) war Ascheberg nicht ganz dicht. Immerhin geht die Elf von Martin Ritz nahezu komplett in die „Woche der Wahrheit“. Gerade die Defensive war bislang aufgrund von Sperren und Verletzungen immer wieder durcheinandergewirbelt worden. Nur Keeper Simon White fehlt am Dienstag sicher, Dennis Heinrich ist leicht angeschlagen.