Ein halbes Dutzend Mannschaften muss um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A 2 Münster bangen. Eng wird es unter anderem für TuS Hiltrup 2, GW Albersloh und TuS Ascheberg. Am Sonntag um 15 Uhr laufen die Hiltruper in Ascheberg auf. Gästetrainer Jakob Bensch , der als Spieler unter anderem für den damaligen Landesligisten Davaria Davensberg auflief, ist zuversichtlich, dass sich sein Team dann besser verkaufen wird als zuletzt noch gegen Albersloh.

Parallel zum Spiel der Ascheberger gegen Albersloh am Dienstagabend hätte Hiltrup 2 gegen Rinkerode spielen sollen. Warum wurde die Partie abgesagt?

Bensch: Zwei unserer Flutlichtmasten sind defekt. Für den Trainingsbetrieb reicht es, aber für ein Pflichtspiel ist die Beleuchtung einfach zu schwach.

Ascheberg hat Albersloh mit 2:1 besiegt. Es wäre Ihnen sicherlich lieber gewesen, wenn es ein Remis gegeben hätte . . .

Bensch: Natürlich wäre es besser für uns gewesen, wenn beide Konkurrenten Punkte hätten liegenlassen. Aber wir müssen auf uns selbst schauen. Alles andere macht ja keinen Sinn.

Ihr Team hat am vergangenen Sonntag gegen Albersloh 0:0 gespielt. Was spricht dafür, dass es in Ascheberg besser für Ihr Team läuft?

Bensch: Ich habe die Fehler, die wir gegen GWA gemacht haben, im Training klar angesprochen – Fehler in der Ballannahme, im Passspiel und auch Konzentrationsschwächen. Aber ich habe auch, nachdem ich die Mannschaft im September übernommen habe, immer mehr den Eindruck, dass wir als Team zusammenwachsen. Aber man darf die Ascheberger nicht unterschätzen. Immerhin haben sie gegen Albersloh gewonnen und wir nicht.

Im Unterschied zu Ascheberg und GWA ist Ihre Mannschaft eine Reserve. Inwieweit können Sie im Abstiegskampf auf Hilfe aus dem Hiltruper Westfalenliga-Team zählen?

Bensch: Natürlich hoffe ich, dass uns die erste Mannschaft soweit wie möglich unterstützt. Aber das kann ich als Trainer der Zweiten ja nicht beeinflussen. Gegen Albersloh etwa haben wir nur einen Spieler runterbekommen, weil der Kader unserer Ersten im Moment aufgrund von Krankheiten und Verletzungen selbst sehr schmal ist. Aber wir werden am Sonntag dennoch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen. chrb