Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd musste sich A-Ligist SV Herbern 2 im Heimspiel gegen Fortuna Schapdetten mit 2:3 geschlagen geben.

Das Ergebnis entsprach aus Sicht von Herberns Coach Tobias Temmann keineswegs dem Spielverlauf.. „Wenn wir die Chancen nutzen, gewinnen wir locker“, bilanzierte Temmann. Das gelang jedoch zunächst nur den Gästen, die die „Einladungen“ (Temmann) der SVH-Defensive dankend annahmen und nach 33 Minuten 2:0 führten. Herbern glich die Partie durch Mirco Kortendick und Carlo Bentrup noch vor der Pause aus..

Die größte Herberner Chance nach dem Seitenwechsel ließ Bentrup in der 60. Minute vom Elfmeterpunkt liegen. So gingen die Schapdettener im Gestocher nach einem Eckball in Führung und verteidigten diese bis zum Schluss.

SVH 2 : Fenker – Bergmann, Cangül (61. Ritz), Klüsener, Zilligen – Kortendick, Bußkamp (88. Schwertmann), Vogt, Eckey – Bentrup, Dellwig-Jerez (60. Gottschlich). Tore : 0:1 Bendig (13.), 0:2 Niemann (33.), 1:2 Kortendick (37.), 2:2 Bentrup (40.), 2:3 Speckmann (70.). BV: Bentrup verschießt Elfmeter (60.) Beste Spieler : Cangül, Bußkamp, Vogt.