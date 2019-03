Mit 1:3 (0:2) verloren die Landesliga-Fußballerinnen des SV Herbern bei Fortuna Gronau . SVH- Trainer Heiner Döbbe machte seiner Mannschaft nur einen Vorwurf: „Unsere Chancenverwertung . . . Wir müssen die Dinger einfach reinmachen, dann gewinnen wir hier.“

Schon in den ersten Spielminuten ahndete der Neu­trale ein Foul der letzten Gronauer Spielerin an Laura Brockmeier nur mit einer gelben Karte – für Döbbe nur eine von mehreren unverständlichen Entscheidungen. Kurz darauf ging die Fortuna durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Kurz vor der Pause machte Gronau das zweite Tor. Nach dem Anschlusstreffer von Brockmeier nutzte die Fortuna einen Konter zur Entscheidung.

SVH: Dartmann – Steincke (80. S. Große-Budde), Jakovljevic, Krzyzosiak (39. Vorlop), Lütkemeier (46. Lutter), Rehbein, Hackenberg, Krieger, Brockmeier, Rummler, M. Urban. Tore: 1:0 Nagel (9.), 2:0 Post (44.), 2:1 Brockmeier (65.), 3:1 Strohmeyer (90.+3).