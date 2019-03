Beim Fußball-Landesligisten SV Herbern dreht sich das Personalkarussell. Mittelfeldstratege Oscar Franco Cabrera und Stürmer Simon Mors werden den Verein nach Saisonende verlassen.

Franco Cabrera zieht es nach drei Jahren beim SV Herbern und zuvor zwei Jahren beim damaligen Bezirksligisten TuS Ascheberg zurück in sein Heimatland Spanien. Damit verliert der SVH einen zentralen Mittelfeldmotor.

Simon Mors wechselt zum aktuellen Bezirksliga-Spitzenreiter FC Nordkirchen, bei dem schon einige andere ehemalige Spieler des SVH kicken. „Er hat uns gesagt, dass er dort die bessere sportliche Perspektive sieht“, sagte Herberns Trainer Holger Möllers auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. „Außerdem will er in Nordkirchen wieder mit seinen Kumpels spielen.“

Als Herberner Neuzugang steht bereits, wie berichtet, Verteidiger Philipp Just vom Ligakonkurrenten VfL Senden fest. Dazu kommt Nico Plechaty vom Westfalenligisten Lüner SV, wie Just 19 Jahre alt und in der Abwehr sowie im defensiven Mittelfeld einsetzbar.

Im Gespräch ist zudem die Rückkehr von Außenspieler Dominick Lünemann, der erst vor dieser Saison vom SVH zum Bezirksligisten FC Nordkirchen gewechselt war. Frank Heidemann, sportlicher Leiter in Herbern, bestätigte Gespräche mit Lünemann, doch fix sei noch nichts. Dafür stellte er aber gleich drei offensive Neuzugänge in Aussicht – auf den offiziellen Vollzug hofft Heidemann in den kommenden Tagen.