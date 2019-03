Eine deutliche Leistungssteigerung, aber wieder keine Punkte: Davaria Davensberg musste in der Kreisliga A 2 Münster mit dem 0:2 (0:0) beim TuS Altenberge 2 die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

Nach dem Tiefpunkt mit der Niederlage gegen Schlusslicht BW Aasee 2 in der vergangenen Woche hatte Davaria-Trainer Masen Mahmoud von der „schlechtesten Leistung in seiner Amtszeit“ gesprochen und eine Reaktion seines Teams gefordert. Die lieferte seine Mannschaft, in der die vom Trainer angekündigten Umstellungen weitgehend ausgeblieben waren (Kapitän Andreas Stilling kehrte ins Tor zurück, Umberto Nicosia spielte vor der Abwehr), vor allem in der starken ersten Halbzeit. Einziges Problem: „Wir haben vorne die Dinger nicht rein gemacht“, so Mahmoud angesichts der Davensberger Überlegenheit und mehrerer guter Torchancen. Die größte Gelegenheit vergab Spielgestalter Rassam Hassanzadeh Ashrafi, der aus einem Meter Entfernung am Altenberger Torwart Christopher Wilmer scheiterte.

„Wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff“, resümierte Mahmoud. Doch der Tabellendritte aus Altenberge rettete das bis dahin glückliche torlose Unentschieden in die Pause. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber, die auch die letzten beiden Spiele verloren hatten, fiel dann erst in der Schlussphase. Bei den Altenberger Treffern durch Florian Kerelaj (74.) und Joker Maximilian Adler (86.) halfen die Davensberger allerdings kräftig mit. „Wir kassieren die Gegentore durch individuelle Fehler, wie immer“, stellte Mahmoud nach der Partie ernüchtert fest.

Aber: „Wir haben auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gezeigt“, erklärt der Trainer. „Wir haben zwar nicht mehr die Mannschaft auf dem Platz, die in der Hinrunde aufgelaufen ist, aber wir werden es wieder hinkriegen“, verspricht Mahmoud für die kommenden Spiele wieder blau-weiße Erfolgserlebnisse.

Davaria : Stilling – Mah. Mahmoud (82. Merten), Atalan, Shabani (79. Dirani), Hammond – J. Morsel, Nicosia – M. Morsel, Hassanzadeh Ashrafi, Willocks – Tia. Tore : 1:0 Kerelaj (74.), 2:0 Adler (86.). Bester Spieler : Nicosia.