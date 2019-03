Überraschungscoup für den TuS Ascheberg in der Kreisliga A 2 Münster: Die Ascheberger feierten einen 3:2 (2:1)-Auswärtssieg beim Fünften Wacker Mecklenbeck und verbesserten sich im Abstiegskampf auf den zwölften Platz.

Dabei hatte die Partie aus Ascheberger Sicht schlecht begonnen. Nach einem langen Ball gingen die Mecklenbecker bereits in der elften Minute in Führung. „Nach dem 1:0 haben wir aber sehr kompakt gestanden und mit drei Spitzen gut nach vorne gespielt“, lobte TuS-Trainer Martin Ritz . Der Ausgleich in der 26. Minute entsprang einem recht glücklichen Foulelfmeter, den Dennis Heinrich verwandeln konnte.

Noch vor der Pause drehte Heinrich mit seinem zweiten Treffer nach einem „wunderschönen Konter“ (Ritz) die Partie. Janik Senne spielte den Steilpass, Heinrich netzte allein vor dem Torhüter sicher ein.

Zehn Minuten nach der Pause gingen die Ascheberger durch André Hanke scheinbar beruhigend mit 3:1 in Führung, hatten sogar noch Konterchancen, um das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

Stattdessen verursachten die Ascheberger ihrerseits einen Strafstoß und gerieten nach dem 2:3 in der 88. Minute noch unter Druck.

Einziger Wermutstropfen aus Ascheberger Sicht: Doppeltorschütze Dennis Heinrich sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Als ein Spieler auf dem Boden lag, spielte Heinrich den Ball fair ins Aus. Der Schiedsrichter wertete dies als Zeitspiel und schickte ihn vom Platz. Martin Ritz meinte zu der Entscheidung nur: „Das kann man so nicht machen.“

„Nicht viele haben uns zugetraut, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch im Rennen sind“, freut sich Ritz dagegen über die aktuell gute Form und die Tabellenlage.

TuS : Auferkamp – Sandhowe (66. Heitbaum), Lohmann, Hartwig, Rüschenschmidt (78. Brumann) – Senne, Zahlten, Wiggermann – Hanke (73. Heubrock), Hölscher, Heinrich. Tore : 1:0 Kampschulte (11.), 1:1/1:2 Heinrich (26./FE, 42.), 1:3 Hanke (55.), 2:3 Jansing (88./FE). Gelb-Rote Karte : Heinrich (90.+1). Beste Spieler : Zahlten, Wiggermann, Heinrich.