Mit 3:2 (1:1) haben die Landesliga-Fußballer des SV Herbern beim bisherigen Tabellennachbarn BSV Roxel gewonnen. Damit bleibt der SVH im Aufwind. Der zweite Sieg in Folge ist gleichzeitig die vierte Partie ohne Niederlage.

Dabei waren zunächst die Gastgeber am Drücker. Endrit Sojeva traf nach einem langen Ball hinter die Herberner Fünferkette zum 1:0. Doch die Führung der Hausherren dauerte nicht lange. Zehn Minuten später flankte Patrick Sobbe von links auf Simon Mors – der Ausgleich.

Nach der Pause hätte Whitson die Gäste in Führung schießen können, doch sein Schuss landete am Pfosten (55.). Dafür brachte Sojeva nach einem Eckball die Roxeler mit einem Schuss aus dem Gewühl heraus erneut in Front. Auch diesmal jedoch ließ die Antwort der Blau-Gelben nicht lange auf sich warten. Die Herberner kombinierten sich vor das Gehäuse des BSV, und Whitson traf mit einem Schuss ins linke Eck zum verdienten 2:2. Und der SVH blieb am Ball. Simon Mors hatte in dieser Phase mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß.

Dann eroberte Oscar Franco Cabrera , der – wie berichtet – nach drei Jahren beim SVH nach Spanien zurückkehren wird – den Ball an der Mittellinie, spielte einen Doppelpass mit Michael Schulte und vollendete zum 3:2 – „überragend“, so fasste Trainer Holger Möllers den Auftritt Franco Cabreras in dieser Szene zusammen.

SVH: Freitag – Schütte (90.+2 Cangül), J. Höring, Richter, Idczak, Sobbe – Franco Cabrera, Schulte, Dellwig-Jerez – Mors (71. Krampe), Whitson (90.+1 Abdo). Tore: 1:0 Sojeva (12.), 1:1 Mors (22.), 2:1 Sojeva (57.), 2:2 Whitson (64.), 2:3 Franco Cabrera (79.). Beste Spieler: Franco Cabrera, Dellwig-Jerez.