„Eigentlich müssen wir glücklich sein mit dem Punkt, aber drei Zähler wären auch schön gewesen“, stellte Trainer Christian Adamek nach dem 2:2 (0:1) des A-Ligisten SV Herbern 2 am Sonntagnachmittag beim SC Nienberge fest. Er war bei der Bewertung hin und her gerissen zwischen dem Spielverlauf und dem Personal, das ihm zur Verfügung stand. Mit Björn Christ, Simeon Uhlenbrock und Timy Schütte standen drei Spieler in der Startelf, die ihre aktive Karriere eigentlich schon längst beendet hatten.

Doch den Ausgleich kassierten die Herberner auch erst in allerletzter Minute, als ihnen längst Kondition und Konzentration abhanden gekommen waren. Zuvor waren die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung gegangen, Stefan Aschoff hatte aber direkt nach Wiederanpfiff aus kurzer Distanz zum Ausgleich abgestaubt.

Steffen Klüsener köpfte die Herberner nach Vorarbeit von Björn Christ sogar in Führung. Danach standen die Gäste unter Dauerdruck und konnten in letzter Minute den Ball dann nicht mehr richtig klären.

SVH 2: S. Adamek – Temmann, Christ, Schütte, Uhlenbrock, Bentrup (44. S. Aschoff), Eckey (89. D. Sennekamp), Zilligen (62. Schwertmann), Kortendick, Klüsener. Tore: 1:0 (43.) Klumpe, 1:1 (47.) S. Aschoff, 1:2 (78.) Klüsener, 2:2 (90+4) Rolwes.