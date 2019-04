„Letztendlich hat die Leidenschaft gewonnen. Das ist Fußball.“ Mit diesen Worten brachte Herberns Trainer Holger Möllers die 0:1 (0:0)-Heimniederlage des Landesligisten SVH gegen den Abstiegskandidaten SuS Stadtlohn auf den Punkt.

Der Sieg des Tabellen-14. war hochverdient. Über weite Strecken der Partie wirkte es so, als stünden die Gäste mit einem Mann mehr auf dem Platz. Die Herberner ließen sich zu oft in der eigenen Hälfte einschnüren – wenn sie denn einmal vor das SuS-Gehäuse kamen, nutzten sie ihre Chancen nicht.

Dabei hatten sie durchaus Gelegenheiten. Gerade elf Minuten waren gespielt, als Daniel Dellwig-Jerez den Ball über Stadtlohns Keeper Stefan Mester lupfte. Das Leder traf die Latte. Acht Minuten später setzte sich Sebastian Schütte auf der rechten Seite durch und schoss aufs kurze Eck, doch Mester hielt. 16 Minuten nach der Pause dribbelte sich Whitson über links in den SuS-Strafraum, passte in die Mitte auf Simon Mors, doch dessen Schuss aus kurzer Distanz klärte Mester per Fußabwehr.

Vier Minuten später setzte sich Stadtlohns Hendrik Deitert auf der linken Seite durch und passte in die Mitte auf Durim Feta, der Herberns Keeper Sven Freitag keine Chance ließ.

Die Gästeführung war der Lohn für die engagiertere Leistung der Gäste, die von Anfang an gezeigt hatten, welches Team auf die drei Punkte scharf war. Schon in der ersten Halbzeit hatte Freitag mehrfach einen Rückstand der Herberner verhindert. Eine Viertelstunde nach Spielbeginn rettete er vor Feta, dann lenkte er einen Schuss von Justus Haegers über die Latte (24.), bevor er ein drittes Mal mit einer sehenswerten Parade seinen Vorderleuten das 0:0 bewahrte (27.).

Spät starteten die Hausherren noch einmal eine Offensive, die aber nichts einbrachte. Kaum gelohnt hatte sich auch der Einsatz von Julius Höring, der eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah.

SVH: Freitag – Schütte, Dubicki, Cangül (79. J. Höring), Idczak, Sobbe – Richter (73. E. Sabe), Scholtysik, Schulte – Dellwig-Jerez (44. Mors), Whitson. Tor: 0:1 Feta (65.). BV: Ampelkarte für J. Höring (90.+4). Beste Spieler: Freitag, Schütte.