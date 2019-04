Beim Tabellenführer SSV Rhade kratzten die Herberner Landesliga-Fußballerinnen an einer Überraschung, mussten sich am Ende aber doch mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. „Wir haben Rhade die Punkte nicht kampflos überlassen, für mich war das unter meine Regie die beste Leistung bisher in Sachen Taktik, Wille und Einsatz“, lobte SVH-Trainer Heiner Döbbe .

Die Herberner Frauen standen tief und hielten die Räume für den Spitzenreiter eng. Nur einmal brach über halbrechts Demi Ehler durch und visierte statt einer Hereingabe den kurzen Pfosten an. Torhüterin Janine Dartmann wurde überrumpelt. Mehr als das 0:1 ließen die SVH-Frauen aber nicht zu und hatten mit Laura Brockmeier in der letzten Minute noch die große Chance zum Ausgleich. Doch Rhades Keeperin lenkte den Schuss aus spitzem Winkel gerade noch so um den Pfosten.

„Mit der Einstellung von heute holen wir gegen Scheidingen etwas“, stellte Herberns Trainer Döbbe mit Blick auf das bevorstehende Duell gegen den Tabellenvierten fest.

SVH: Dartmann – Jakovljevic, Rehbein, Vorlop, H. Kruckenbaum, Krieger, Meßmaker, Lutter, Brockmeier, Rummler (72. M. Urban), Hackenberg (81. L. Urban). Tor: 1:0 Ehler (23.).