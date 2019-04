Die Berg- und Talfahrt der Kreisliga-Frauen der HSG Ascheberg/Drensteinfurt setzt sich fort: Gegen die Warendorfer SU verlor die Mannschaft von Trainer Heinz Huhnhold mit 16:22 (6:14) und kassierte dabei die zweite Niederlage in Reihe. „Wir haben zunächst einfach keinen Zugriff auf den WSU-Angriff bekommen. Die haben sich mit wie ohne Ball dermaßen schnell bewegt, dass wir uns darauf erst einstellen mussten“, sagte der HSG-Trainer.Dabei war ihm durchaus nicht entgangen, dass sich in seiner eigenen Offensive nichts und niemand regte. Zwischen der 15. und 30. Spielminute traf seine Sieben nur ein einziges Mal ins gegnerische Tor.Nach dem Seitenwechsel zeigte die HSG eine deutliche Steigerung. Um den Tabellenzweiten aus Warendorf aber ernsthaft in Gefahr zu bringen, langte das nicht mehr. Albersmeyer (1), Bultmann (9), Schmidt (2), Schlamann (2), Van Roje (1), Israel (1). -scha-