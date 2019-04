Es ist für beide Teams ein wichtiges Spiel im A-Liga-Abstiegskampf: Heute Abend, 19.30 Uhr, ist der SV Herbern 2 Gastgeber in der Partie gegen BW Aasee 2. Gerade die Mannschaft von Aasee 2, die auf Relegationsrang 14 steht, benötigt dringend Punkte. Doch auch der SVH 2, momentan auf Rang elf, würde mit Hilfe eines Sieges den Abstand zum Tabellenende etwas vergrößern können.

„Das Hinspiel haben wir zwar 5:0 gewonnen, doch das ist kein Vergleich zu der jetzigen Situation, der auch nicht möglich ist. Unsere Personalprobleme werden nicht besser“, merkt Co-Trainer Tobias Temmann, der neben SVH 2-Spieler Marco Kortendick selbst auch verletzungsbedingt Ausfällt, an. So muss Herbern nun also unter ganz anderen Voraussetzungen und mit schon bekannter Unterstützung aus der A-Jugend und den Altherren in die Partie gehen. Dennoch ist Temmann zuversichtlich, sein Team sei auf dem Weg nach oben.