Auch am Tag nach dem 1:1 (0:1) gegen Wacker Mecklenbeck rang Mike Raed noch um Fassung. „Unglaublich, wie man so ein Spiel, das wir von der ersten bis zur letzten Minute dominiert haben, nicht gewinnen kann“, schimpfte der Co-Trainer des A-Ligisten Davaria Davensberg . Geradezu fahrlässig habe seine Elf zwei Punkte hergeschenkt.

Allein in den Anfangsminuten ließen Umberto Nicosia (blank aus fünf Metern) und Mahmoud Mahmoud (mit der Hacke aus noch kürzerer Distanz) dickste Einschussgelegenheiten ungenutzt. Mit Pech allein ließen sich solche Aktionen kaum mehr erklären, „das ist dann auch eine Frage fehlender Qualität“, findet Raed.

Schon zur Pause „muss es hier 3:0 stehen“, so der Coach der Davaren. Stattdessen ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit, da Martin Große Scharmann bei der ersten und laut Raed einzigen Torannäherung der Münsteraner „aus spitzestem Winkel“ traf. Auch nach dem Wechsel betrieben die Hausherren Chancenwucher, nur Jahja Raed verwandelte einen Freistoß sehenswert aus 25 Metern.

Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert Davensberg in Nienberge. Fehlen wird Mohamed Morsel, der sich in der Partie gegen Wacker womöglich einen Bänderriss zuzog und lange auszufallen droht.

Davaria: Stilling – Erkan, J. Raed, Mah. Mahmoud (78. Merten), Kreuzberg – Mas. Mahmoud, Nicosia – M. Morsel (66. Bruck), J. Morsel, Dirani – Tia (72. Bolle). Tore: 0:1 Große Scharmann (42.), 1:1 J. Raed (61.). Bester Spieler: Dirani.