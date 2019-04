Nächste Pleite für die seit fünf Begegnungen sieglose U 23 des SV Herbern. Allerdings mochte der Coach der hiesigen A-Liga-Fußballer, Christian Adamek , nicht den Stab über seine Mannschaft nach dem 0:3 (0:1) beim designierten Meister Concordia Albachten brechen: „Dafür, dass ganze fünf Mann aus meinem Kader in der Startelf standen, haben die Jungs das definitiv nicht schlecht gemacht.“

Was man schon daran ablesen könne, dass dem souveränen Ligaprimus aus dem Spiel heraus herzlich wenig einfiel: „Beim 1:0 schenken wir den Ball in der Vorwärtsbewegung mit einem riskanten Pass her, dem zweiten und dritten Treffer geht jeweils ein Eckstoß voraus.“ Auch kamen die mit etlichen A-Jugendlichen und Leuten aus der dritten Mannschaft verstärkten Blau-Gelben selbst zu Chancen. Ein Schuss von Oliver Eckey habe sogar eindeutig die Linie überquert, so Herberns Coach. Allerdings gab der Referee den Treffer nicht.

SVH 2: S. Adamek – Nienhaus, Krieter, Klüsener, Aschoff – N. Bußkamp, Schmitt, Drews, Hachim – Eckey, Steincke. Tore: 1:0 Golparvari (37.), 2:0 Atalan (65.), 3:0 Golparvari (68.). Beste Spieler: Schmitt, Steinke, Nienhaus.