Was für ein Fußballfest an der Werner Straße: Der SV Herbern hat im Kreispokal-Halbfinale den Favoriten TuS Hiltrup nach famoser zweiter Hälfte mit 4:2 (0:2) bezwungen und so das Endspiel erreicht, in dem die Blau-Gelben entweder auf Oberligist 1. FC Gievenbeck oder den FC Nordkirchen (Bezirksliga) treffen.

Köpfe unten

Dabei schien der Widerstand des Underdogs bereits zur Pause gebrochen, wie SVH-Coach Holger Möllers nach dem Schlusspfiff einräumte: „Die Köpfe hingen schon ziemlich tief.“ Es war ja nicht nur der Zwei-Tore-Rückstand, der den Spielern des Landesligisten zu schaffen machte. Regelrecht vorgeführt hatte der Westfalenligist die Hausherren in der Schlussphase der ersten Hälfte. Selbst über ein 0:5 hätte sich Herbern zu dem Zeitpunkt nicht beschweren dürfen.

Zwischen der 2. Minute, in der Patrick Gockel das 0:1 erzielte, und der 37., als Michael Fromme erhöhte, habe es der SVH „gar nicht schlecht gemacht“, fand Möllers. Nur ein Tor wollte seiner mutig anlaufenden Elf nicht gelingen. Die beste Chance vor dem Wechsel vergab Sebastian Schütte. Während auf der Gegenseite zwei Mal Guglielmo Maddente hätte treffen müssen und Jonas Wiethölters Schuss an den Pfosten klatschte.

Wende nach dem Wechsel

Doch schon kurz nach Wiederbeginn hatte Herbern den Rückstand wettgemacht, Schützen waren Simon Mors und der überragende Whitson. „Danach hat sich Herbern in einen Rausch gespielt“, so Hiltrups Coach Carsten Winkler – während das eigene Team fast gar nichts mehr zustande brachte. Johannes Richter nach Whitson-Hereingabe und TuS-Verteidiger Christoph Blesz, der ins eigene Tor traf, machten das halbe Dutzend Treffer an diesem denkwürdigen Abend voll.

SVH: Freitag – E. Sabe, Dubicki, Richter, Idczak, Sobbe – Schütte (46. Scholtysik), Schulte (19. Vogt), Franco Cabrera – Whitson (75. Krampe), Mors. Tore: 0:1 Gockel (2.), 0:2 Fromme (37.), 1:2 Mors (52.), 2:2 Whitson (54.), 3:2 Richter (64.) 4:2 Blesz (81./ET).