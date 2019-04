Gegen eine mit Spielerinnen aus der Westfalenliga und der Regionalliga der B-Juniorinnen verstärkte Mannschaft blieben die Herberner Landesliga-Fußballerinnen letztendlich chancenlos. Bei Arminia Ibbenbüren 2 verlor der SVH mit 1:5 (0:4).

Doch die personelle Verstärkung des Gegners war in den Augen von Gästetrainer Heiner Döbbe nicht der einzige Knackpunkt: „Ich bin in keiner Weise einverstanden mit der Leistung der Mannschaft. Wir sind nach wie vor im Abstiegskampf und dafür war das zu wenig.“

Seine Mannschaft hatte einen guten Start in die Partie hingelegt. Erst erkannte der Schiedsrichter einen Treffer nach einer Ecke ab, dann parierte Ibbenbürens Torhüterin Madita Brügge einen Abschluss von Merle Urban, den Abpraller konnte Julia Rummler auch nicht verwerten. Mit dem ersten eigenen Angriff ging Ibbenbüren dann in Führung. „Und da waren bei uns direkt die Köpfe unten“, so Döbbe. In der Viertelstunde vor der Pause legten die Gastgeber dann gleich drei Treffer nach. Lina Urban gelang noch der Ehrentreffer, ehe die Gastgeber das 5:1 erzielten.

SVH: Dartmann – Jakovljevic, M. Urban (71. Hönekop), Lütkemeier (63. Steincke), S. Große-Budde, Lutter (63. L. Urban), Rehbein, Rummler, Meßmaker, Krieger, Vorlop. Tore: 1:0 Harder (10.), 2:0 Wennemann (31.), 3:0 (Schneuing (34.), 4:0 Steffen (38.), 4:1 L. Urban (69.), 5:1 Harder (73.).