Premiere für Sina Brügger : Zum ersten Mal nimmt die elfjährige Vielseitigkeitsreiterin aus Ascheberg am nationalen Vierkampf teil. Ausgetragen wird der Bundesnachwuchsvierkampf der E-Jugend an diesem Wochenende in Münchehofe bei Berlin. Dort tritt die Nachwuchs-Amazone im Team Westfalen an – gemeinsam mit Lina Jablonski und Juli Sommer (beide vom RV Nottuln), Rebekka Hüwe (RV Billerbeck) und Ann Madeleine Cordes (RV St. Hubertus Wolbeck).

Das Quintett war im März nach einer Sichtung durch das Trainerteam der Westfalen-Auswahl in Herford für den Nachwuchs-Vierkampf in Brandenburg nominiert worden. Brügger wird mit dem 21-jährigen Wallach Nando und der elfjährigen Stute Next Generation zum Bundesnachwuchsvierkampf reisen. Mit Nando wird die Aschebergerin im Dressurviereck antreten, mit Next Generation im Springparcours.

„Sina hat Spaß an der Dressur, noch mehr Spaß hat sie aber am Springen“, sagt Vater Elmar Brügger über seine Tochter, die seit ihrem siebten Lebensjahr im Sattel sitzt. Doch der sportliche Ehrgeiz stehe in Münchehofe für die junge Nachwuchs-Amazone noch nicht im Vordergrund, ergänzt Mutter Cornelia. Wichtiger sei „Dabeisein, Spaß haben und Teamgeist entwickeln“.

Los geht es am heutigen Freitag mit dem Schwimmwettbewerb. Am Samstag stehen die Teilwettbewerbe Dressur und Laufen auf dem Programm. Den Abschluss des Vierkampfs bildet am Sonntag die Prüfung im Springparcours.