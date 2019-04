Zur Halbzeit lag Landesligist SV Herbern beim Tabellenführer GW Nottuln noch scheinbar aussichtslos mit 1:3 zurück, doch in der zweiten Hälfte kam das Team von Trainer Holger Möllers umso stärker zurück. Der Lohn war ein 3:3-Unentschieden.

„In der ersten Halbzeit waren wir im gesamten Verteidigen nicht konsequent genug, das haben wir in der Halbzeit explizit angesprochen und in der zweiten Hälfte keinen Zweikampf mehr verloren“, freute sich Möllers über die klare Steigerung nach der Pause.

Die Nottulner gingen durch Treffer in der 23. Minute nach einem Einwurf und in der 30. Minute nach feinem Steilpass mit 2:0 in Führung, nach Foul an Fabian Vogt verwandelte Whitson den fälligen Strafstoß. Nottuln erzielte jedoch postwendend das 3:1.

Herberner Anschlusstor reif fürs Lehrvideo

Vor allem das Herberner Anschlusstor zum 2:3 sorgte für Begeisterung beim eigenen Trainer. „Zu dem Tor könnte man ein Lehrvideo machen“, meinte Möllers zu der durch Simon Mors abgeschlossenen feinen Kombination. Beim Ausgleich zeigte nach einem schnellen Angriff dann einmal mehr Stürmer Whitson mit einem hervorragenden Distanzschuss seine individuelle Qualität.

SVH : Freitag – Sabe, Cangül, Idczak – Abdo, Franco Cabrera, Scholtysik (90.+3 Schmitt), Vogt, Schütte – Mors (88. Drews), Whitson. Tore : 1:0 Hesker (23.), 2:0 Messing (30.), 2:1 Whitson (34./FE), 3:1 Messing (35.), 3:2 Mors (56.), 3:3 Whitson (70.). Beste Spieler : Whitson, Vogt.