Was für ein Wochenende, was für eine Ausbeute: Nicht nur belegte die junge Aschebergerin Sina Brügger beim Bundesnachwuchsvierkampf im brandenburgischen Münchehofe nach Schwimmen, Dressur, Laufen und Springen im Einzel den zweiten Platz. Mit der Westfalen-Equipe gab’s obendrauf Gold.

Mama, Papa, Schwester und Oma dabei

„Vollkommen überwältigt“ von den vielen positiven Eindrücken sei ihre Tochter gewesen, berichtet Cornelia Brügger . Und der Tonfall lässt erahnen, dass der Wettbewerb am Wochenende auch die Mutter nicht kalt gelassen hat. Überhaupt die Familie: Mama, Papa, Schwester, Oma, Patentante – alle hatten sie die weite Reise auf sich genommen, um Sina bestmöglich zu unterstützen.

Und der Sprössling lieferte: „In allen vier Teilwettbewerbe hat sie die Vorleistungen bestätigt oder sogar übertroffen“, freut sich die Mutter. In der Dressur etwa kam kein anderes Paar an Brügger und Nando (Note: 8,5) ran. Auch im Springen – ihrer Lieblingsdisziplin – überzeugten die Aschebergerin und Next Generation restlos (7,7). Der besondere Dank der Elfjährigen gilt in dem Zusammenhang Springtrainerin Monika Schnepper (Ausbilderin auf dem Hof Ligges in Herbern).

Westfalen eine Winzigkeit vor Bremen

Dass das Quintett des hiesigen Verbandes – Brügger, Juli Sommer (Billerbeck), Ann Madeleine Cordes (Münster), Rebekka Hüwe (Nottuln) und Reservistin Lina Jablonski (Billerbeck) – vor den Toren Berlins über sich hinauswuchs, sei zwingend notwendig gewesen, erklärt Cornelia Brügger. Zwar habe das Team Westfalen von Beginn an vorn gelegen. Aber: „Bremen ist zum Ende noch mal richtig aufgekommen.“ Am Ende trennte die Winzigkeit von vier Punkten die beiden Mannschaften.

Die Einzelwertung gewann die Bremerin Anna Pragal – vor Brügger und Jule Marlyn Witte (Hannover). Auch im Bundesvierkampf ging Platz eins an die Westfalen-Equipe, bester Reiter war dort Laurenz Terbrack (Nottuln).