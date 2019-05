Den 30:26-Hinspielerfolg über die HSG Ascheberg/Drensteinfurt feierten die Kreisliga-Handballer des ASV Senden 2 ziemlich ausgelassen. Derbysiege sind nun mal besonders bekömmlich. Aber wie heißt es so schön? Man sieht sich immer zwei Mal im Leben. Beziehungsweise in der Saison, am heutigen Samstag, 18 Uhr, bittet die HSG die Verbandsliga-Reserve des ASV zum Rückspiel.

Dass die Erfolgsausichten der Spielgemeinschaft so schlecht nicht sind, zeigt der Blick in die jüngere Vergangenheit. Während im Sportpark der ASV 2 nie zu schlagen war, verließ die Spielgemeinschaft die eigene Halle stets als Sieger. (Ein) Grund: An der Bulderner Straße darf geleimt werden, in der Profilschule besteht striktes Harzverbot.

Trotzdem wollen die Gäste – wie die Hausherren – die beiden letzten Saisonspiele erfolgreich bestreiten, erklärt Alexander Seitz. Der ASV-Trainer ist selbst beruflich verhindert, das Coaching übernimmt U 19-Trainer Sebastian Tenholt. Zudem fehlen in Ascheberg USA-Urlauber Lennart Bontrup und Tobias Liebrand (verletzt).

Die Hausherren schöpfen personell aus dem Vollen – und müssen sich laut Volker Hollenberg im Vergleich zum Hinspiel deutlich steigern. Der HSG-Trainer – selbst viele Jahre Coach der zweiten ASV-Mannschaft – nannte den Auftritt seiner Sieben an alter Wirkungsstätte „kläglich. Das hatte mit der Harzproblematik wenig zu tun. Die Sendener waren einfach griffiger an dem Tag als wir.“